Ночью в Мурманске на улице Лобова произошла массовая драка

В отношении северянина возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ночью в Мурманске произошла массовая драка в подъезде одного из домов на улице Лобова. Серьезно пострадал один из участников ссоры, которого с многочисленными травмами увезли в больницу.

Вскоре полицейские задержали второго участника конфликта, который рассказал, как было дело.

- 47-летний ранее несудимый мужчина сообщил, что вечером у него и у потерпевшего были гости. На лестничной площадке между соседями возникла перепалка, к которой подключились гости с обоих сторон. В массовой драке злоумышленник сильно избил своего соседа, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

В отношении северянина возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Ему грозит до восьми лет лишения свободы. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

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