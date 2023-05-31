Ученые института МЧС предупредили о сильных дождях в Мурманской области

В Мурманскую область придут сильные дожди.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Лето начнется в Мурманской с холода и дождей, есть даже вероятность, что пойдет мокрый снег. Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России предупредили северян, что в регионе возникнет опасность.
- Из-за прогнозируемых осадков до 45 миллиметров на текущей неделе возможно формирование дождевых паводков в Мурманской, Вологодской областях и Республике Карелия. Как следует из прогноза возможных чрезвычайных ситуаций, до конца недели ливневые дожди с грозами и порывами ветра могут привести к ограничению транспортного сообщения и нарушению энергоснабжения населенных пунктов, - сообщили в институте.
Напомним: в Мурманске упавшее из-за сильного ветра дерево повредило машины.
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