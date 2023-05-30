Жителя Кировска заключили под стражу после убийства знакомого

Суд заключил злоумышленника под стражу на два месяца. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировске заключили под стражу 43-летнего местного жителя, который убил своего знакомого. Кровавая драма случилась утром 25 мая этого года, когда мужчины вместе выпивали.

- Знакомый оскорбил кировчанина, после чего последний, вооружившись кухонным ножом, ударил собутыльника ножом в живот, повредив жизненно-важные органы. Мужчина от полученных травм погиб, - сообщил старший помощник прокурора Мурманской области Игорь Бурлаков.

Суд заключил злоумышленника под стражу на два месяца. Расследование уголовного дела находится под надзором прокуратуры Кировска.

Напомним: Кольский районный суд оштрафовал жителя Североморска, которого уличили в мошенничестве при строительстве бассейна в Коле.

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