Жителя Кировска заключили под стражу после убийства знакомого

Суд заключил злоумышленника под стражу на два месяца.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Кировске заключили под стражу 43-летнего местного жителя, который убил своего знакомого. Кровавая драма случилась утром 25 мая этого года, когда мужчины вместе выпивали.
- Знакомый оскорбил кировчанина, после чего последний, вооружившись кухонным ножом, ударил собутыльника ножом в живот, повредив жизненно-важные органы. Мужчина от полученных травм погиб, - сообщил старший помощник прокурора Мурманской области Игорь Бурлаков.
Суд заключил злоумышленника под стражу на два месяца. Расследование уголовного дела находится под надзором прокуратуры Кировска.
Напомним: Кольский районный суд оштрафовал жителя Североморска, которого уличили в мошенничестве при строительстве бассейна в Коле.
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