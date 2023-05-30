Средний размер пенсии в Мурманской области составляет 25,8 тысячи рублей

Всего в Заполярье проживает 228,6 тысячи пенсионеров. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Мурманскстате рассказали, сколько составляет пенсия в Мурманской области. Так, в среднем пожилые северяне получают 25,8 тысячи рублей.

- Больше всего тех, кто получает пенсию по старости (95,3%). Им причитается в среднем 26,7 тысячи рублей. Пенсионные начисления по инвалидности получают 2,3% северян, их средний размер составляет 16,6 тысячи рублей. По случаю потери кормильца пенсию получают 2,4% (16,5 тысячи рублей), - сообщили в ведомстве.

Всего в Заполярье проживает 228,6 тысячи пенсионеров.

Напомним: в Мурманской области объем электронных обращений по ипотеке превысил 82%.

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