В Мурманской области объем электронных обращений по ипотеке превысил 82%

Всего с начала 2023 года в Управление Росреестра региона поступило более двух тысяч обращений о регистрации ипотеки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Мурманской области набирает обороты электронная ипотека. Объем электронных обращений превысил уже 82%.

- Электронная ипотека сегодня регистрируется за один рабочий день. Это быстро, просто и удобно. Банк в самые короткие сроки получает зарегистрированные документы и переводит деньги продавцу, - рассказывает замруководителя Управления Росреестра по Мурманской области Элеонора Кукунова. - Поэтому мы рекомендуем всем северянам, которые берут ипотеку, рассматривать именно электронный способ направления документов на регистрацию.

Всего с начала 2023 года в Управление Росреестра региона поступило более двух тысяч обращений о регистрации ипотеки на объекты недвижимости.

Напомним: Мурманская область оказалась на 14 месте в рейтинге по благосостоянию семей.

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