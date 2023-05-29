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НовостиДом. Семья29 мая 2023 11:28

Глава Терского района снял на видео гуляющих по дороге медвежат с мамой

Северян просят быть осторожнее
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Глава Терского района Геннадий Попов ночью встретил на дороге семейство медведей.

Глава Терского района Геннадий Попов ночью встретил на дороге семейство медведей.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Глава Терского района Геннадий Попов ночью встретил на дороге семейство медведей и снял косолапых на видео. Малыши-медвежата гуляли вместе с мамой.

- Будьте осторожны, ночной патруль на дороге. Возвращались из Умбы в Варзугу и на втором километре от села вот такая семейка порадовала нас, - отметил глава муниципалитета.

Напомним: житель Мурманска увидел на улице Скальной медведя.

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