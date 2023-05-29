Глава Терского района снял на видео гуляющих по дороге медвежат с мамой

Глава Терского района Геннадий Попов ночью встретил на дороге семейство медведей. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Глава Терского района Геннадий Попов ночью встретил на дороге семейство медведей и снял косолапых на видео. Малыши-медвежата гуляли вместе с мамой.

- Будьте осторожны, ночной патруль на дороге. Возвращались из Умбы в Варзугу и на втором километре от села вот такая семейка порадовала нас, - отметил глава муниципалитета.

Напомним: житель Мурманска увидел на улице Скальной медведя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru