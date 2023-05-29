Глава Терского района снял на видео гуляющих по дороге медвежат с мамой

Глава Терского района Геннадий Попов ночью встретил на дороге семейство медведей.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Глава Терского района Геннадий Попов ночью встретил на дороге семейство медведей и снял косолапых на видео. Малыши-медвежата гуляли вместе с мамой.
- Будьте осторожны, ночной патруль на дороге. Возвращались из Умбы в Варзугу и на втором километре от села вот такая семейка порадовала нас, - отметил глава муниципалитета.
Напомним: житель Мурманска увидел на улице Скальной медведя.
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