Житель Мурманска увидел на улице Скальной медведя

Мурманчанин заявил, что видел медведя вблизи жилых домов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Выходы диких медведей в города Мурманской области – ситуация нередкая.. Видели их даже в Мурманске, например, на улице Шабалина.

В 10 утра 26 мая в полицию позвонил взволнованный мурманчанин, который сообщил, что увидел косолапого у домов на улице Скальной.

- Для проверки информации на место направили несколько наружных нарядов полиции, которые вместе с прибывшими сотрудниками Государственного охотничьего надзора обследовали территорию. Но животного, а также его следов не обнаружили, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Напомним: вечером 13 мая на дороге в Териберку автомобилисты заметили медведя. Тот гулял по скалам в 15 метрах от машины. Косолапого сняли на видео.

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