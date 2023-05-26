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НовостиДом. Семья26 мая 2023 9:38

Житель Мурманска увидел на улице Скальной медведя

На место выехали сотрудники полиции
Ника СВЕТЛОВА
Мурманчанин заявил, что видел медведя вблизи жилых домов.

Мурманчанин заявил, что видел медведя вблизи жилых домов.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Выходы диких медведей в города Мурманской области – ситуация нередкая.. Видели их даже в Мурманске, например, на улице Шабалина.

В 10 утра 26 мая в полицию позвонил взволнованный мурманчанин, который сообщил, что увидел косолапого у домов на улице Скальной.

- Для проверки информации на место направили несколько наружных нарядов полиции, которые вместе с прибывшими сотрудниками Государственного охотничьего надзора обследовали территорию. Но животного, а также его следов не обнаружили, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Напомним: вечером 13 мая на дороге в Териберку автомобилисты заметили медведя. Тот гулял по скалам в 15 метрах от машины. Косолапого сняли на видео.

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