Житель Мурманска смог выселить из квартиры жильцов после вмешательства прокуратуры

Решение суда первой инстанции после вмешательства прокуратуры отменили, удовлетворив требования мурманчанина в полном объеме. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Мурманске прокуратура обжаловала в Мурманском областном суде решение Октябрьского районного суда по иску собственника жилья. Мужчина хотел, чтобы в суде признали утратившими право пользования его квартирой других людей и выселили жильцов.

- Суд первой инстанции решил выселить не всех людей, прописанных в квартире северянина, а только часть. Однако во время слушания дела обстоятельства снятия с регистрации одного из жильцов и добровольного выезда в другое место жительства, исследованы не были, - сообщили в прокуратуре.

Решение суда первой инстанции после вмешательства прокуратуры отменили, удовлетворив требования мурманчанина в полном объеме.

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