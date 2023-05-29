Житель Мурманска смог выселить из квартиры жильцов после вмешательства прокуратуры

Решение суда первой инстанции после вмешательства прокуратуры отменили, удовлетворив требования мурманчанина в полном объеме.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Мурманске прокуратура обжаловала в Мурманском областном суде решение Октябрьского районного суда по иску собственника жилья. Мужчина хотел, чтобы в суде признали утратившими право пользования его квартирой других людей и выселили жильцов.
- Суд первой инстанции решил выселить не всех людей, прописанных в квартире северянина, а только часть. Однако во время слушания дела обстоятельства снятия с регистрации одного из жильцов и добровольного выезда в другое место жительства, исследованы не были, - сообщили в прокуратуре.
Решение суда первой инстанции после вмешательства прокуратуры отменили, удовлетворив требования мурманчанина в полном объеме.
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