За три дня мероприятия в честь 85-летия Мурманской области посетили 70 тысяч человек

К юбилею Мурманской области запланировали свыше тысячи мероприятий. Фото: правительство Мурманской области

2023 год проходит в Мурманской области под эгидой празднования 85-летия со дня образования региона. Всего запланировано свыше тысячи мероприятий, основной праздник прошел 28 мая – в день, когда был подписан указ о создании нового субъекта.

С 26 по 28 мая мероприятия в честь юбилея области посетило свыше 70 тысяч человек.

- Все прошло очень достойно, была проделана гигантская работа. Хочу поблагодарить всех, кто помогал организовать праздник. Отдельная благодарность наши специальным службам, правоохранителям за обеспечение безопасности, все было четко и без эксцессов, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

Во время большого праздника в центре Мурманска работал уличный кинотеатр, гастрономический фестиваль «Вкус Арктики», прошел телемост, который связал Мурманск и Махачкалу, а также состоялся концерт группы «Любэ».

Мурманскую область с 85-летием поздравили Владимир Путин, Михаил Мишустин, Сергей Лавров, Сергей Шойгу, Андрей Малахов, Владимир Спиваков и другие.

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