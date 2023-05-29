Во время реконструкции Восточно-Объездной дороги у Североморска нашли снаряд времен войны

Снаряд уничтожили, подорвав тротиловыми шашками. Фото: пресс-служба Северный флот

Продолжается реконструкция Восточно-Объездной дороги. Во время земляных работ рабочие нашли артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Опасность такой находки в том, что она могла сдетонировать во время взрывов, которыми убирают скалу на участках, где дорогу планируют расширить.

- Снаряд утилизировали, подорвав тротиловыми шашками, на одном из полигонов морской инженерной службы Северного флота в районе Щукозера, - сообщили в пресс-службе Северного флота.

Напомним: в Североморске обнаружили два снаряда времен Великой Отечественной войны. Находку сделали во дворе дома на улице Сафонова, 15, где находится городской музей.

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