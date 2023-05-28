В Мурманске произошло ДТП с участием мотоциклиста

Водитель двухколесного транспорта зацепил сразу несколько машин перед падением. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

28 мая в Мурманске около ТЦ Plazma произошла авария с мотоциклистом, который рухнул на дорогу. Водитель двухколесного транспорта зацепил сразу несколько машин перед падением.

- На месте происшествия работают скорая помощь и пожарные, - сообщили в соцсетях.

Последствия ДТП сняли на видео.

«КП-Мурманск» обратилась за комментарием в пресс-службу УГИБДД по Мурманской области.

Напомним: в Мурманске на улице Подгорной пьяный водитель врезался в столб.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru