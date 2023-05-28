В Мурманске произошло ДТП с участием мотоциклиста

Водитель двухколесного транспорта зацепил сразу несколько машин перед падением.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
28 мая в Мурманске около ТЦ Plazma произошла авария с мотоциклистом, который рухнул на дорогу. Водитель двухколесного транспорта зацепил сразу несколько машин перед падением.
- На месте происшествия работают скорая помощь и пожарные, - сообщили в соцсетях.
Последствия ДТП сняли на видео.
«КП-Мурманск» обратилась за комментарием в пресс-службу УГИБДД по Мурманской области.
Напомним: в Мурманске на улице Подгорной пьяный водитель врезался в столб.
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