Мурманск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 мая 2023 6:43

Ко Дню Мурманской области 28,8 тысячи ветеранов труда получили традиционную выплату

Общий ее размер составил 88 миллионов рублей
Ника СВЕТЛОВА
Северяне получили традиционную выплату ко Дню Мурманской области.

Северяне получили традиционную выплату ко Дню Мурманской области.

Фото: Даниил ОПАРИН

28 мая исполняется 85 лет со дня образования Мурманской области. К празднику все северяне, удостоенные регионального звания ветерана труда, получили традиционную выплату.

- На эти цели в 2023 году из областного бюджета выделено более 88 миллионов рублей, а общий объем финансирования реализации мер поддержки региональным ветеранам труда составляет в этом году 138,15 миллиона рублей, - сообщили в министерстве труда и социального развития Мурманской области.

Всего в Кольском Заполярье насчитывается 28,8 тысячи ветеранов труда.

Напомним: в Мурманской области установили новые меры соцподдержки для детей участников СВО. Выплаты ввели по поручению губернатора Андрея Чибиса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru