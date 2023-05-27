Ко Дню Мурманской области 28,8 тысячи ветеранов труда получили традиционную выплату

Северяне получили традиционную выплату ко Дню Мурманской области. Фото: Даниил ОПАРИН

28 мая исполняется 85 лет со дня образования Мурманской области. К празднику все северяне, удостоенные регионального звания ветерана труда, получили традиционную выплату.

- На эти цели в 2023 году из областного бюджета выделено более 88 миллионов рублей, а общий объем финансирования реализации мер поддержки региональным ветеранам труда составляет в этом году 138,15 миллиона рублей, - сообщили в министерстве труда и социального развития Мурманской области.

Всего в Кольском Заполярье насчитывается 28,8 тысячи ветеранов труда.

Напомним: в Мурманской области установили новые меры соцподдержки для детей участников СВО. Выплаты ввели по поручению губернатора Андрея Чибиса.

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