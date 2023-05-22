В Мурманской области для детей из семей участников СВО расширили меры соцподдержки

Чтобы оформить выплаты, нужно обратиться с заявлением в Центр соцподдержки населения по месту нахождения учебного заведения. Фото: Даниил ОПАРИН

В Мурманской области установили новые меры соцподдержки для детей участников СВО. Выплаты ввели по поручению губернатора Андрея Чибиса.

Так, студентам колледжей и вузов, расположенных в регионе, но за пределами тех мест, где дети живут на постоянной основе, будут каждый месяц выплачивать 2 тысячи рублей на проезд к месту проживания и обратно. При поступлении заявлений до 1 июля ежемесячная выплата будет установлена с начала текущего года.

- Также три раза в год студенты смогут полностью компенсировать понесенные ими расходы, потраченные на поездку домой и обратно всеми видами транспорта общего пользования за исключением такси, - сообщили в минтруда и соцразвития Мурманской области.

Чтобы оформить выплаты, нужно обратиться с заявлением в Центр соцподдержки населения по месту нахождения учебного заведения.

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