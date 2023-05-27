В Мурманской области состав Совета представителей коренных малочисленных народов Севера будет работать в расширенном составе

Обновленный состав Совета начнет работать с 27 мая. Фото: правительство Мурманской области

27 мая приступает к работе восьмой Совет представителей коренных малочисленных народов Севера при правительстве Мурманской области. Его состав по инициативе самого объединения расширили.

- Так, в текущий состав входят представители от Ассоциации кольских саамов и Общественной организации содействия правовому просвещению и сохранению культурного наследия саамов Мурманской области. От регионального правительства в его состав вошла министр внутренней политики Мурманской области Анна Головина. Также в состав Совета вошли представители саамских общин и Общественной палаты Мурманской области, - сообщили в правительстве региона.

В Мурманской области проживает 1400 саами.

Напомним: пользователям мессенджеров WhatsApp и Telegram стали доступны саамские стикеры. Создала их председатель Саамского собрания Самь Соббар, член Ассоциации кольских саамов и родовой общины коренного малочисленного народа саами «Лопарская» Полина Харыбина.

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