В аэропорту Нарьян-Мара погиб авиатехник

Авитехник проводил ремонт вертолета и упал с высоты. Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

В аэропорту Нарьян-Мара погиб работник. Около 15.30 26 мая авиатехник – сотрудник АО «Нарьян-Марского объединенного авиаотряда» ремонтировал вертолет Ми-8, упал с высоты и погиб.

- Архангельская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства об охране труда в связи со смертельным травмированием работника, - сообщил в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Напомним: в Москве продолжается судебный процесс над командиром Sukhoi Superjet Москва-Мурманск Денисом Евдокимовым.

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