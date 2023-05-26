В центре Мурманска работают фестиваль арктической кухни «Вкус Арктики» и уличный кинотеатр

Гастрофестиваль будет работать с 26 по 28 мая. Фото: gov-murman.ru

Гастрономический фестиваль «Вкус Арктики» и уличный кинотеатр открылись в центре Мурманска в рамках празднования 85-летия Мурманской области.

- Команда из 17 рестораторов и шеф-поваров представит полюбившиеся блюда арктической кухни из продуктов региональных производителей. Стоит отметить, что все блюда будут представлены по демократичным ценам, - отметил председатель Комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.

В том числе северяне и гости города смогут попробовать черничный ломоть с олениной, салат из фукуса и ламинарии, пельмени с крабовым мясом. Гастрофестиваль будет работать с 26 по 28 мая.

Также на улице Воровского можно посетить уличный кинотеатр. С 26 по 28 мая там покажут фильмы из коллекции международного кинофестиваля «Северный характер» разных лет.

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