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Общество22 мая 2023 13:34

Стала известна программа мероприятий на 85-летие Мурманской области

В рамках празднования 85-летия Мурманской области запланировано более тысячи мероприятий
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Ключевым событием станет большой праздничный концерт 28 мая на площади Пять Углов.

Ключевым событием станет большой праздничный концерт 28 мая на площади Пять Углов.

Фото: Олег ФИЛОНОК

В 2023 году Мурманской области, любимому северному краю, где живут душевные люди и расстилаются величественные арктические просторы, исполняется 85 лет. Юбилей заполярного региона отпразднуют с размахом с 26-го по 28 мая.

Какие мероприятия ждут северян и гостей Заполярья в эти дни, рассказала министр культуры Ольга Обухова.

Так, 26 мая в 11.00 в Мурманске на улице Воровского откроется гастрономический фестиваль «Вкус Арктики». В течение трех дней его гости смогут отведать лучшие блюда арктической кухни команды рестораторов и шеф-поваров кольского края.

А в аллее рядом будет работать уличный кинотеатр. Организаторы учли переменчивую мурманскую погоду, поэтому от дождя зрителей защитит навес.

- В программе: показы снятых в регионе документальных и игровых фильмов, видовых роликов, рассказывающих о красоте природы Кольского полуострова, а для детей – программа мультфильмов. Фильмы, снятые молодыми мурманскими авторами, представят лично создатели лент. Кроме того, каждый вечер в 17.00 будут представлены полнометражные игровые фильмы, съемки которых проходили в Мурманской области, – сообщили в министерстве культуры.

Изюминкой праздника станет уличный музыкально-театральный фестиваль «Музыкальный променад», который впервые пройдет в День Мурманской области. В центральном сквере на Пяти Углах 27-го и 28 мая студенты Мурманского колледжа искусств вместе с артистами областных и муниципальных культурных учреждений, а также актерами мурманских театров выступят на сцене, создавая яркое настроение для всех. Рядом со сценой будут работать интерактивные площадки областной детско-юношеской библиотеки, а также художественного и краеведческого музеев.

Ключевым событием станет большой праздничный концерт 28 мая на площади Пять Углов с выступлением группы «Любэ» и дискотекой от DJ Решетникова.

У сцены развернутся тематические площадки - саамская деревня, шатер с мастер-классами по декоративно-прикладному искусству, фотоинсталляция «Лабиринт», игровая и спортивная площадки, а также арт-куб «Северные росписи».

На главной сцене с 13.30 делегации творческих коллективов со всей Мурманской области покажут лучшие выступления, посвященные юбилею родного края, а север и юг России объединит телемост «С южных гор до северных морей».

- Важно, что посвященные 85-летию региона события запланированы на весь 2023 год – это более тысячи мероприятий, часть из которых уже состоялась. Более 140 из них проводятся в муниципалитетах в юбилейный май - книжные выставки, фотоконкурсы, квесты, праздничные концерты, спортивные мероприятия, онлайн-поздравления. Обширную программу тематических событий предлагают в этом месяце и в областных учреждениях культуры, – подчеркнула Ольга Обухова.

Афиша с основной программой праздника доступна в группе регионального министерства культуры во «ВКонтакте».

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