Ключевым событием станет большой праздничный концерт 28 мая на площади Пять Углов. Фото: Олег ФИЛОНОК

В 2023 году Мурманской области, любимому северному краю, где живут душевные люди и расстилаются величественные арктические просторы, исполняется 85 лет. Юбилей заполярного региона отпразднуют с размахом с 26-го по 28 мая.

Какие мероприятия ждут северян и гостей Заполярья в эти дни, рассказала министр культуры Ольга Обухова.

Так, 26 мая в 11.00 в Мурманске на улице Воровского откроется гастрономический фестиваль «Вкус Арктики». В течение трех дней его гости смогут отведать лучшие блюда арктической кухни команды рестораторов и шеф-поваров кольского края.

А в аллее рядом будет работать уличный кинотеатр. Организаторы учли переменчивую мурманскую погоду, поэтому от дождя зрителей защитит навес.

- В программе: показы снятых в регионе документальных и игровых фильмов, видовых роликов, рассказывающих о красоте природы Кольского полуострова, а для детей – программа мультфильмов. Фильмы, снятые молодыми мурманскими авторами, представят лично создатели лент. Кроме того, каждый вечер в 17.00 будут представлены полнометражные игровые фильмы, съемки которых проходили в Мурманской области, – сообщили в министерстве культуры.

Изюминкой праздника станет уличный музыкально-театральный фестиваль «Музыкальный променад», который впервые пройдет в День Мурманской области. В центральном сквере на Пяти Углах 27-го и 28 мая студенты Мурманского колледжа искусств вместе с артистами областных и муниципальных культурных учреждений, а также актерами мурманских театров выступят на сцене, создавая яркое настроение для всех. Рядом со сценой будут работать интерактивные площадки областной детско-юношеской библиотеки, а также художественного и краеведческого музеев.

Ключевым событием станет большой праздничный концерт 28 мая на площади Пять Углов с выступлением группы «Любэ» и дискотекой от DJ Решетникова.

У сцены развернутся тематические площадки - саамская деревня, шатер с мастер-классами по декоративно-прикладному искусству, фотоинсталляция «Лабиринт», игровая и спортивная площадки, а также арт-куб «Северные росписи».

На главной сцене с 13.30 делегации творческих коллективов со всей Мурманской области покажут лучшие выступления, посвященные юбилею родного края, а север и юг России объединит телемост «С южных гор до северных морей».

- Важно, что посвященные 85-летию региона события запланированы на весь 2023 год – это более тысячи мероприятий, часть из которых уже состоялась. Более 140 из них проводятся в муниципалитетах в юбилейный май - книжные выставки, фотоконкурсы, квесты, праздничные концерты, спортивные мероприятия, онлайн-поздравления. Обширную программу тематических событий предлагают в этом месяце и в областных учреждениях культуры, – подчеркнула Ольга Обухова.

Афиша с основной программой праздника доступна в группе регионального министерства культуры во «ВКонтакте».

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