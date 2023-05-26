Полпред президента РФ в СЗФО Александр Гуцан к юбилею Мурманской области: «Это уникальный край»

Полпред Александр Гуцан поздравил жителей Мурманской области с юбилеем региона. Фото: vk.com/murman_sever

Полпред президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан поздравил жителей Мурманской области с юбилеем региона.

Он отметил, что Заполярье играет ключевую роль в реализации национальных интересов России в Арктике и достижении главных целей государственной политики в Арктической зоне РФ.

- Это уникальный край по своему географическому положению, природным особенностям, ресурсному потенциалу. Желаю северянам благополучия, мира, исполнения намеченного, - сказал полпред.

Напомним: премьер-министр Михаил Мишустин поздравил северян с 85-летием Мурманской области.

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