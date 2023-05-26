Михаил Мишустин – жителям Мурманской области: "Вы по праву можете гордиться, что вносите свой вклад в освоение Арктики"

Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил северян с 85-летием Мурманской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

28 мая исполнится 85 лет со дня образования Мурманской области. В этот день в 1938 году был подписан указ Президиума Верховного Совета СССР и Мурманский округ. с вошедшим в его состав Кандалакшским районом Карельской АССР, обрел административную самостоятельность.

С праздником северян поздравил председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

- История освоения Кольского полуострова создавалась особыми людьми – трудолюбивыми, мужественными, открытыми и отзывчивыми, которые в суровых условиях разрабатывали месторождения полезных ископаемых, строили новые промышленные производства, атомные и гидроэлектростанции, предприятия, города, поселки. Профессионализм, энергия и целеустремленность мурманчан сейчас, как и много лет назад, направлены на развитие родного края и всей страны. Ваши достижения, талант, нелегкий труд и патриотизм делают Заполярье привлекательнее и комфортнее для жизни. Вы по праву можете гордиться тем, что вносите свой вклад в освоение Арктики. Желаю вам дальнейших успехов, здоровья и благополучия, - отметил в поздравлении Михаил Мишустин.

Премьер-министр отметил устойчивое развитие Мурманской области, в том числе успехи территории опережающего развития «Столица Арктики», работу Северного флота.

Напомним: с юбилеем регион также поздравил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. 28 мая в центре Мурманска пройдет большой праздник, для северян и гостей Заполярья выступят местные коллективы и группа «Любэ».

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