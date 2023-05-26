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НовостиОбщество26 мая 2023 9:51

Вячеслав Володин к 85-летию Мурманской области: "Здесь живут трудолюбивые и талантливые люди"

Вячеслав Володин поздравил северян с 85-летием Мурманской области
Ника СВЕТЛОВА
Вячеслав Володин поздравил северян с юбилеем области.

Вячеслав Володин поздравил северян с юбилеем области.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

28 мая исполнится 85 лет со дня образования Мурманской области. Северян с праздником поздравил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

- Здесь живут трудолюбивые, талантливые люди, которые много делают для развития региона. Благодаря уникальным минерально-сырьевым и водным ресурсам, область вносит вклад в укрепление экономического потенциала нашей страны, играет важную роль в обеспечении национальных интересов. Здесь базируется Северный флот, находится крупнейший за Полярным кругом незамерзающей морской порт. Желаю Мурманской области процветания, а всем ее жителям успехов и всего самого доброго, - отметил Вячеслав Володин.

Напомним: юбилей заполярного региона отпразднуют с размахом с 26-го по 28 мая. На площади Пять Углов в воскресенье состоится большой концерт с выступлением группы «Любэ».

В связи с праздником в центре города перекроют движение.

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