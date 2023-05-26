На центральных улицах Мурманска с 26 по 28 мая запретят движение и стоянку транспорта

Некоторые центральные улицы города освободят от транспорта. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На выходных в Мурманске пройдет праздник в честь 85-летия Мурманской области, в связи с чем некоторые центральные улицы города освободят от транспорта, также будут запрещены остановка и стоянка. Об этом сообщает администрация города.

Ограничения будут действовать для всех видов авто с 26 по 28 мая на проспекте Ленина, улице Ленинградской, улице Воровского, площади перед зданием ГДЦ "Меридиан", улицах Пушкинской и Коминтерна.

С полной информацией по ограничению движения в праздничные дни можно ознакомиться на сайте мэрии Мурманска.

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