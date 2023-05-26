В Мурманской области ищут убивших двух самок лося браконьеров

Точное время убийство лосей не известно, но случилось оно до 6 марта. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прокуратура Мурманской области взяла на контроль расследование уголовного дела по статье о незаконной охоте. Точная дата преступления неизвестна, но произошло оно до 6 марта.

- У 204-го километра автодороги Кола – КПП "Лотта» в Кольском районе неустановленные лица незаконно добыли двух самок лося, - уточнили в надзорном органе.

Браконьеров ищут до сих пор. Ущерб от их охоты оценили в 800 тысяч рублей.

Напомним: на трассе Апатиты - Кировск под колеса автомобиля чуть не угодили лоси, которые переходили дорогу. Ситуация попала на видео.

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