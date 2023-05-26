В Оленегорске горит свалка

Свалка в Оленегорске горит с 23 мая.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
23 мая на свалке твердых бытовых отходов в Оленегорске началось возгорание. Четвертый день не удается победить.
— Объект находится в ведении МУП «Городская управляющая компания». По факту пожара проводится проверка, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Мурманской области.
Напомним: на территории бывшего леспромхоза в районе Мончегорска случился пожар. На открытой местности сгорели опилки на площади 60 квадратных метров.
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