В Оленегорске горит свалка

Свалка в Оленегорске горит с 23 мая. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

23 мая на свалке твердых бытовых отходов в Оленегорске началось возгорание. Четвертый день не удается победить.

— Объект находится в ведении МУП «Городская управляющая компания». По факту пожара проводится проверка, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Мурманской области.

Напомним: на территории бывшего леспромхоза в районе Мончегорска случился пожар. На открытой местности сгорели опилки на площади 60 квадратных метров.

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