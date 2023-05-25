В Мурманской области установлен четвертый класс пожарной опасности

В Мурманской области высок риск лесных пожаров. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В мае в Мурманскую область пришла аномальная жара, которую сменило похолодание и дожди. Однако вероятность возникновения пожаров в лесах велика.

- На территории Мурманской области 25-26 мая ожидается четвертый (чрезвычайный) региональный класс пожарной опасности! – сообщили в Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Первые лесные пожары уже случились – горели гектары в Кандалакшском и Кольском районах. Северян просят быть осторожнее с огнем в лесах и соблюдать правила безопасного поведения.

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