На дороге Ревда - Оленегорск произошло ДТП с пострадавшим

Причины происшествия устанавливаются. Фото: vk.com/murman01
В Ловозерском районе днем 25 мая произошло ДТП с участием одной машины.
- На четвертом километре автодороги Ревда - Оленегорск водитель Opel Zafira не справился с управлением и съехал в кювет. Пострадал один человек, госпитализирован, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.
На месте происшествия работали спасатели, которые перекрывали топливную систему автомобиля и эвакуировали пострадавшего к карете скорой помощи.
Причины происшествия устанавливаются.
Напомним: в Мурманске под колеса авто попал велосипедист.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru