В доме на улице Пригородной в Мурманске случился серьезный пожар, есть пострадавший

На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения. Фото: t.me/groupmurmansk

Днем 25 мая в Мурманске загорелась квартира в жилом двухэтажном доме на улице Пригородной, 45. Сообщение о пожаре поступило в МЧС региона в 14.01.

- В 14.28 объявлен ранг пожара 1-БИС, - сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС по Мурманской области Дина Рыгина.

По предварительным данным, есть один пострадавший. На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения.

Напомним: в районе Мончегорска сгорели опилки на площади 60 квадратных метров.

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