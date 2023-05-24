В районе Мончегорска сгорели опилки на площади 60 квадратных метров

Причина пожара устанавливается. Фото: vk.com/mchs_murmansk

На территории бывшего леспромхоза в районе Мончегорска случился пожар. На открытой местности сгорели опилки на площади 60 квадратных метров.

- Пожар ликвидирован в 13.45. На месте происшествия работало одно пожарно-спасательное подразделение - 5 человек личного состава, 1 единица техники, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

Причина пожара устанавливается.

Напомним: в Мурманске на улице Павлова случился пожар в автосервисе. Сгорели инструменты и строительные конструкции.

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