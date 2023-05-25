Сейчас идет обустройство остановочных карманов, на которых будут установлены новые комплексы. Фото: администрация Мончегорска
В Мончегорске появятся шесть новых остановок общественного транспорта. Об этом сообщили в администрации города.
Остановки сделают по адресам: ул. Комсомольская д.9, пр. Кирова д.11, пр. Кирова д.9, пр. Кирова д.31, Ленинградская набережная, д.30 к.1 и Ленинградская набережная, д. 34а.
Сейчас идет обустройство остановочных карманов, на которых будут установлены новые комплексы.
Напомним: в одной из старейших школ Североморска стартовал капремонт.
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