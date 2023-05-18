В одной из старейших школ Североморска стартовал капремонт

С 1 мая подрядчик приступил к основным объемам работ. Фото: vk.com/cityseveromorsk

В североморской школе № 1, которая является одной из старейших в городе, начался капитальный ремонт.

К осени в учебном заведении полностью заменят старые окна, отремонтируют фасад и крышу, а также обновят внутренние школьные помещения: гардероб, коридоры, комнату детских инициатив, библиотеку, спортивный и актовый залы.

- С 1 мая подрядчик приступил к основным объемам работ. Все сроки, предусмотренные контрактом, соблюдены. Работы идут в графике, - отметила врио главы ЗАТО Североморск Анна Клапоцкая.

Сейчас ведутся демонтажные работы внутри школы, а также идет подготовка фасада к облицовке.

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