В Мурманской области появится сервисный центр «БелАЗа»

Как отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, благодаря сервисному центру в регионе будут созданы новые рабочие места. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Апатитах откроют сервисный центр по обслуживанию и ремонту техники «БелАЗа». Об этом сообщил премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко.

— Это позволит увеличить глубину ремонта техники, проводить полное сервисное обслуживание, повысит уровень сервисного и гарантийного сопровождения, - отметил Роман Головченко.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис добавил, что благодаря сервисному центру в регионе будут созданы новые рабочие места.

Напомним: летом 2022 года стало известно, что в рамках импортозамещения Мурманская область будет получать белорусскую технику и оборудование, в том числе для горного дела. Часть «БелАЗов» уже поступила в регион, в частности, на Ковдорский ГОК.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru