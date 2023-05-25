Республика Беларусь поможет с реконструкцией аэропорта «Мурманск»

Готовность поучаствовать в преображении главной воздушной гавани Кольского Заполярья выразила белорусская сторона. Фото: Олег ФИЛОНОК

В ноябре 2022 года в Мурманской области подписали трехстороннее соглашение о передаче госзаказчиком «Ространсмодернизацией» подрядчику «Промстройсервис» контракта на реконструкцию аэропорта «Мурманск». Стоимость работ оценили в четыре миллиарда рублей.

Также до февраля 2025 года планируют построить новый терминал аэропорта. Готовность поучаствовать в преображении главной воздушной гавани Кольского Заполярья выразила белорусская сторона.

— Конечно, нам было бы очень интересно поучаствовать в строительстве нового терминала. Знаем важность этого проекта, какое ему нужно делятся внимание и готовы к сотрудничеству, - сообщил премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко.

Напомним: ранее стало известно, что победителем электронного аукциона на проведение реконструкции стала компания «Промстройсервис», завершить процесс планируют в 2024 году.

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