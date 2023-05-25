В Мурманске начала цвести черемуха

Благодаря теплу в городе уже зацвела черемуха. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Мурманске май побил рекорды по жаре и войдет в историю метеонаблюдений с четырьмя температурными рекордами.

Благодаря теплу в городе уже зацвела черемуха. Народная примета гласит, что это к похолоданию. И в Заполярье, правда, вслед за аномальной жарой пришли дожди и снижение температуры. Также в Мурманской области уже цветет черника.

Напомним: главный синоптик Кольского Заполярья рассказала, каким будет лето 2023 года.

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