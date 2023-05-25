В полиции назвали источник громких хлопков, напугавших ночью жителей Мурманска

На данный момент полицейские устанавливают нарушителей общественного порядка
Фото: Наталья ЛОБАНОВА
Прошедшей ночью жителей Мурманска напугали громкие хлопки, которые были похожи на взрывы. Звуки доносились со стороны автогородка в районе улицы Орликовой.
Для выяснения причин случившегося в район АГК отправились сотрудники полиции и обследовали территорию.
- Выяснилось, что в автогородке неизвестные запускали осветительно-сигнальные патроны, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.
На данный момент полицейские устанавливают нарушителей общественного порядка.
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