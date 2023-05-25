Ночью жителей Мурманска напугали громкие хлопки, похожие на взрывы

Звуки слышали в разных уголках Мурманска. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В соцсетях мурманчане сообщают о странных звуках, которые слышали в ночь с 24 на 25 мая.

О хлопках написали жители улиц Книповича, Гвардейской, Капитана Орликовой и других.

Официальных комментариев об источниках звуков пока не поступило. Северяне предполагают, что это могли быть взрывы в рамках строительства домов в Больничном городке, реконструкции дороги на Североморск.

Также еще в апреле администрация Кольского района сообщала о работах на Серебрянке.

- До 15 июня и с 2 октября по 22 декабря 2023 года на подрывной площадке, расположенной на 21 км автодороги Кола-Серебрянские ГЭС, будут проводить работы по утилизации некондиционных авиационных средств поражения и шнуровых зарядов методом подрыва. Автолюбителям и жителям следует учесть данное объявление при передвижении рядом с данной территорией, - пояснили тогда в администрации Кольского района.

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