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НовостиЭкономика25 мая 2023 6:32

За 2022 год объем закупок у малого и среднего бизнеса в Мурманской области вырос до 10,7 млрд рублей

Показатель улучшился на 66,7%
Ника СВЕТЛОВА
Чаще всего у СМП в 2022 году закупали транспортные средства, оборудование, нефтепродукты и услуги по проведению строительных работ.

Чаще всего у СМП в 2022 году закупали транспортные средства, оборудование, нефтепродукты и услуги по проведению строительных работ.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил об улучшении показателей в сфере малого и среднего бизнеса.

- Объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов малого и среднего бизнеса вырос на 66,7% и составил более 10,7 миллиарда рублей. Заключили более 4,4 тысячи договоров, привлечено 1240 поставщиков. Чаще всего в 2022 году закупали транспортные средства, оборудование, нефтепродукты и услуги по проведению строительных работ, - уточнили Андрей Чибис.

Напомним: губернатор Мурманской области работает в составе делегации в Шанхае, где проходит российско-китайский бизнес-форум. В рамках круглого стола глава региона представил потенциал Кольского Заполярья.

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