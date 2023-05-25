За 2022 год объем закупок у малого и среднего бизнеса в Мурманской области вырос до 10,7 млрд рублей

Чаще всего у СМП в 2022 году закупали транспортные средства, оборудование, нефтепродукты и услуги по проведению строительных работ. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил об улучшении показателей в сфере малого и среднего бизнеса.

- Объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов малого и среднего бизнеса вырос на 66,7% и составил более 10,7 миллиарда рублей. Заключили более 4,4 тысячи договоров, привлечено 1240 поставщиков. Чаще всего в 2022 году закупали транспортные средства, оборудование, нефтепродукты и услуги по проведению строительных работ, - уточнили Андрей Чибис.

Напомним: губернатор Мурманской области работает в составе делегации в Шанхае, где проходит российско-китайский бизнес-форум. В рамках круглого стола глава региона представил потенциал Кольского Заполярья.

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