Михаил Любетко увольняется из Центра школьного питания Мурманска спустя 12 лет работы

Михаил Любетко возглавил организацию в 2011 году. Фото: "Большое радио"

Стало известно об уходе с должности директора Центра школьного питания Мурманска Михаила Любетко. Организацию он возглавил 12 лет назад в момент ее создания. Последний рабочий день Любетко будет 31 мая.

- Это мое личное решение. У меня дочки закончили школу. Центр школьного питания остается в квалифицированных руках. Команда сильная, все будет хорошо. Трудовой коллектив будет развиваться еще лучше и более качественно, я в этом не сомневаюсь, - сообщил Nord-News Михаил Любетко.

По его словам, в планах у него заниматься коммерческой деятельностью.

Напомним: в марте 2023 года уполномоченный по защите прав предпринимателей Максим Белов сообщил, что покидает свой пост. В этой должности он был с декабря 2021 года. В планах у него также была коммерческая деятельность. www.murmansk.kp.ru/online/news/5177875/

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