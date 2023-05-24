В Мурманской области цветет черника

С приходом тепла заполярная погода резко проснулась. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В Мурманской области стоит непривычно жаркий май, за который обновились сразу четыре температурных рекорда.

С приходом тепла заполярная погода резко проснулась. Пока деревья только распустили листья, кустарники уже ушли в ночь. Так, северяне увидели в сопках Мурманска цветущую чернику. Также скоро зацветет брусника.

Напомним: в Кировске посередине декабря цвели розы. Цветы вырастили в теплице дети и взрослые.

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