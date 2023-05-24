Андрей Чибис: В портфеле Мурманской области проекты с вложениями свыше триллиона рублей на ближайшие 10 лет

Андрей Чибис отметил высокий экономический потенциал региона. Фото: правительство Мурманской области

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис работает в составе делегации в Шанхае, где проходит российско-китайский бизнес-форум. В рамках круглого стола глава региона представил потенциал Кольского Заполярья.

- Мурманская область полностью входит в зону АЗРФ, действует первая и единственная в российской Арктике территория опережающего развития, которая дает дополнительные налоговые преференции резидентам. Кроме того, региональным законодательством мы снизили в шесть раз налоги для малого и среднего бизнеса, тем самым увеличив его развитие. Сегодня в портфеле Мурманской области проекты с запланированными вложениями превышают один триллион рублей в ближайшие 10 лет, - сообщил Андрей Чибис.

Одна из важных экономических сторон Заполярья – развитие Севмопути, а также крупные промышленные проекты, в том числе по освоению новых месторождений, в частности лития, строительство и перезагрузка портов, новых железнодорожных путей и т.д.

Напомним: в Мурманске состоялось подписание меморандума о взаимопонимании и развитии сотрудничества в правоохранительной сфере на море между Россией и Китаем.

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