В Мурманске подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве на море между Россией и Китаем

В ближайшее время в Мурманской области состоится практическое морское учение «Арктический патруль».
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманске состоялось подписание меморандума о взаимопонимании и развитии сотрудничества в правоохранительной сфере на море между Россией и Китаем.
- Меморандум предполагает расширение нашего сотрудничества по борьбе с терроризмом, незаконной миграцией, контрабандой наркотиков, оружия, пресечению незаконного морского промысла и спасению людей, - цитирует руководителя Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимира Кулишова телеканал «Звезда».
В ближайшее время в Мурманской области состоится практическое морское учение «Арктический патруль».
Напомним: Мурманская область в 2023 году намерена развивать деловое сотрудничество с восемью странами. Среди них - Узбекистан, Республика Беларусь, Китай, Бразилия, Армения, Казахстан, Турция и ЮАР.
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