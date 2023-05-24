Александр Бастрыкин взял на контроль жалобы жителей Белокаменки на работу предприятия «Новатэк»

Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с жалобами жителей Белокаменки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Белокаменки пожаловались на работу Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений компании «Новатэк» и его сотрудников.

- Сообщается, что северяне обратились к руководству СК России с жалобой на нарушения общественного порядка и загрязнение окружающей среды, в том числе реки и питьевых колодцев, - сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета по Мурманской области.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил главе регионального Следкома доложить о результатах проверки.

Напомним: в 2022 году Белокаменке на территории Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений едва не случились массовые беспорядки.

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