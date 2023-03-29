В Белокаменке предотвратили массовые беспорядки из-за зарплат

В Белокаменке на территории Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений едва не случились массовые беспорядки. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Белокаменке на территории Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений едва не случились массовые беспорядки.

Как сообщил во время отчета в Мурманской областной Думе начальник УМВД по Мурманской области Алексей Веселовский, иностранные рабочие были недовольны выплатой зарплаты. Но происшествия удалось избежать благодаря слаженным действиям работодателя и полиции.

Летом 2023 года в Ковдоре случилась массовая драка с участие подростков и взрослых мужчин. После того, как одного из юношей не пустили в местное кафе, он вернулся с группой поддержки. Нескольких участников побоища госпитализировали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru