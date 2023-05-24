В Мурманскую область на съемки фильма «Заполярная звезда» приедет Виктор Логинов

Виктор Логинов приедет на съемки в Мурманскую область в июне. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В конце июня в Мурманской области состоится съемка пилота фильма «Заполярная звезда», главную роль в ленте сыграл Виктор Логинов, который многим знаком как Гена Букин из сериала «Счастливы вместе».

- На этот раз ему придется перевоплотиться сразу в двух персонажей: отважного капитана Костика Воробьева и бывшего когда-то знаменитым актера Виктора Добрынина, - сообщили в Центре развития кинопроизводства Мурманской области.

Съемки «Заполярной звезды» пройдут в Мурманске, Териберке и Москве. В них примут участие и мурманские актеры.

Напомним: снятый в Мурманской области фильм «Туман» стал обладателем специального приза жюри на международном кинофестивале «Золотой ворон».

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