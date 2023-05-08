Снятый в Мурманской области фильм получил приз на международном кинофестивале «Золотой ворон»

Картина снималась в Мурманске и Териберке. Фото: vk.com/nordfilm51

Снятый в Мурманской области фильм «Туман» стал обладателем специального приза жюри на международном кинофестивале «Золотой ворон».

- Картина снималась в Мурманске и Териберке - на берегу Баренцева моря, на старейшей действующей метеостанции. Прокат фильма в кинотеатрах ожидается осенью, - сообщают в группе «Нордфильм» (12+).

На создание фильма съемочная команда получила поддержку от правительства региона в качестве рибейтов.

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