С 24 мая у «Меридиана» в Мурманске запретят движение и парковку машин

В центре Мурманска с 24 мая ограничат движение и парковку машин. Фото: Олег ФИЛОНОК

Водителей предупреждают о временном запрете, который будет действовать в центре Мурманска.

- Вводятся ограничения движения, остановки и стоянки всех видов транспортных средств, за исключением имеющих спецпропуска установленного образца, на площади перед зданием гостинично-делового комплекса «Меридиан», - уточнили в администрации Мурманска.

Действовать запрет будет с 8.00 24 мая до 23.59 27 мая. На этой неделе в Мурманске будут отмечать 85-летие образования Мурманской области.

Напомним: с 26 по 28 мая на автодороге Мишуково - Снежногорск ограничат движение машин.

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