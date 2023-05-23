Автодорогу Мишуково - Снежногорск перекроют на три дня

С 26 по 28 мая на автодороге Мишуково - Снежногорск ограничат движение авто.
Фото: Олег ФИЛОНОК
С 26 по 28 мая на автодороге Мишуково - Снежногорск ограничат движение машин.
- С 17.00 до 18.00 (резервное время - с 18.00 до 19.00) на участке со 2 по 5-й километры будет закрыто движение для всех видов транспорта, - сообщили в минтрансе Мурманской области.
Дорогу закроют из-за взрывных работ в комплексе перегрузки угля «Лавна» в морском порту Мурманска.
Напомним: движение по дороге Кандалакша – Полярные Зори перекроют 12 июня.
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