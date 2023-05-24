На фестивале Imandra Viking Fest выступит группа «Слот»

Хедлайнером фестиваля в 2023 году станет группа "Слот". Фото: Иван МАКЕЕВ

В Мурманской области пройдет 19 и 20 августа пройдет фестиваль Imandra Viking Fest-2023. Организаторы обещают новые развлечения в программе.

Также уже известно, кто будет выступать на главной сцене.

- Группа «Слот» станет хедлайнером нашего фестиваля! 19 августа одна из самых ярких команд российской рок-сцены приедет в Мончегорск, чтобы погрузить вас в пронзительный мир ню-метала и рэпкора! – рассказали организаторы.

Напомним: на празднике в честь 85-летия со дня образования Мурманской области выступит группа «Любэ».

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