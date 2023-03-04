В Мурманской области Imandra Viking Fest-2023 пройдет 19 и 20 августа

Фестиваль посвящен культуре викингов, но при этом часто выходит за рамки заданной темы, с каждым годом его посещает все больше человек.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В программе фестивалей Мурманской области на 2023 год снова будет Imandra Viking Fest (0+), который в пятый раз пройдет в Мончегорске.
- 19 и 20 августа наше древнее селение вновь распахнет ворота, по глади Имандры заскользят драккары, а над сопками разнесется горн конунга! В программе – все вам так полюбившееся, но и новых развлечений будет в избытке, - обещают организаторы.
Фестиваль посвящен культуре викингов, но при этом часто выходит за рамки заданной темы, с каждым годом его посещает все больше человек. Как он прошел в 2022 году, можно прочитать здесь.
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