В Мурманской области Imandra Viking Fest-2023 пройдет 19 и 20 августа

Фестиваль посвящен культуре викингов, но при этом часто выходит за рамки заданной темы, с каждым годом его посещает все больше человек. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В программе фестивалей Мурманской области на 2023 год снова будет Imandra Viking Fest (0+), который в пятый раз пройдет в Мончегорске.

- 19 и 20 августа наше древнее селение вновь распахнет ворота, по глади Имандры заскользят драккары, а над сопками разнесется горн конунга! В программе – все вам так полюбившееся, но и новых развлечений будет в избытке, - обещают организаторы.

Фестиваль посвящен культуре викингов, но при этом часто выходит за рамки заданной темы, с каждым годом его посещает все больше человек. Как он прошел в 2022 году, можно прочитать здесь.

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