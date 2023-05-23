Автоматика остановила третий энергоблок Кольской АЭС из-за несправного датчика

Также ремонт идет на энергоблоке №4, в строю находятся первый и второй блоки. Фото: Кольская АЭС

21 мая автоматика остановила энергоблок №3 Кольской АЭС. На предприятии рассказали, из-за чего это случилось: у турбогенератора №6 вышел из строя один из датчиков системы регулирования мощности.

- В настоящее время в соответствии с диспетчерским графиком нагрузки энергоблок №3 выведен в резерв, а 4 июня на нем начнется планово-предупредительный ремонт, который продлится 80 суток, - сообщили в пресс-службе Кольской АЭС.

Также ремонт идет на энергоблоке №4, в строю находятся первый и второй блоки. Уровень радиации на КАЭС и территории вокруг в норме.

Кольская АЭС обеспечивает электричеством более половины всех потребителей в Мурманской области, среди которых большинство крупнейших промышленных предприятий и муниципалитетов.

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