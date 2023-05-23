В школе Зареченска открыли Парту Героя в честь погибшего участника СВО

Все присутствующие на открытии парты Героя почтили память защитника Отечества минутой молчания. Фото: оперативный штаб региона

В зареченской школе №11 открыли парту Героя в честь погибшего участника СВО Андрея Куварзина. 17 февраля 2023 года он героически ушел из жизни, выполняя боевую задачу. Ему было всего 26 лет.

- Андрей был заместителем командира взвода – командиром мотострелкового отделения. Его призвали на службу в октябре 2022 года в рамках частичной мобилизации. За храбрость, стойкость и самоотверженность награжден орденом Мужества, - сообщили в оперштабе региона.

Все присутствующие на открытии парты Героя почтили память защитника Отечества минутой молчания.

Напомним: в Кандалакшском индустриальном колледже открыли Парту Героя в честь участника СВО.

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