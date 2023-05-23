Мурманск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика23 мая 2023 13:23

В школе Зареченска открыли Парту Героя в честь погибшего участника СВО

Андрей Куварзин ушел из жизни 17 февраля 2023 года, выполняя боевую задачу
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
Все присутствующие на открытии парты Героя почтили память защитника Отечества минутой молчания. Фото: оперативный штаб региона

Все присутствующие на открытии парты Героя почтили память защитника Отечества минутой молчания. Фото: оперативный штаб региона

В зареченской школе №11 открыли парту Героя в честь погибшего участника СВО Андрея Куварзина. 17 февраля 2023 года он героически ушел из жизни, выполняя боевую задачу. Ему было всего 26 лет.

- Андрей был заместителем командира взвода – командиром мотострелкового отделения. Его призвали на службу в октябре 2022 года в рамках частичной мобилизации. За храбрость, стойкость и самоотверженность награжден орденом Мужества, - сообщили в оперштабе региона.

Все присутствующие на открытии парты Героя почтили память защитника Отечества минутой молчания.

Напомним: в Кандалакшском индустриальном колледже открыли Парту Героя в честь участника СВО.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru