В Кандалакшском индустриальном колледже открыли Парту Героя в честь участника СВО

Сегодня подполковник принимает участие в специальной военной операции. Фото: t.me/opershtab_murmansk

Парту Героя в честь участника СВО - подполковника Сергея Горячева - открыли в Кандалакшском индустриальном колледже. В профессионально-техническом училище №9 он учился на газоэлектросварщика.

- После учебы, осенью 1994 года, Сергея призвали на срочную службу в армию, он прошел отбор в отряд специального назначения внутренних войск «Русь». Принимал участие в первой и второй чеченской кампаниях, участвовал в операции по освобождению заложников в Буденновске, - сообщили в оперштабе региона.

Сегодня подполковник принимает участие в специальной военной операции.

Напомним: в Мурманской коррекционной школе-интернате появилась Парта Героя в честь участника СВО.

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